Курс валют НБУ на сьогодні 12.12.2018: курс долара, курс євро

Курс валют на 12 грудня: долар і євро різко втратили у ціні
На середу, 12 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти стрімко подешевшали.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 12 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 71 копійку.
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Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він подешевшав аж на 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок.
Відтак, у середу головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 53 копійки.
Джерело: 24 Канал
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