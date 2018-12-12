Курс валют НБУ на сьогодні 12.12.2018: курс долара, курс євро

На середу, 12 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти стрімко подешевшали.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 12 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 71 копійку.

Читайте також: Лише за один місяць українці купили валюти на 1 мільярд доларів, – НБУ

Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він подешевшав аж на 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок.

Відтак, у середу головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 53 копійки.