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      Курс валют на 12 грудня: долар і євро різко втратили у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 12.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 12 грудня / РБК-Україна

      На середу, 12 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти стрімко подешевшали.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 12 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 71 копійку.

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      Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він подешевшав аж на 20 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок.

      Відтак, у середу головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 53 копійки.

      Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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