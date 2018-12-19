Курс валют на 19 грудня: євро подорожчав, а долар подешевшав

На середу 19 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта подешевшала, а європейська подорожчала.

Як повідомляє на своєму сайті державний регуляторний орган, 19 грудня ціна американського долара становитиме 27,84 гривні, що на 5 копійок менше, аніж 18 грудня.

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Євро не суттєво подорожчав. Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 31,68 гривні, що на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.