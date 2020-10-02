Курсант В'ячеслав Золочевський, який вижив в авіакатастрофі Ан-26 біля Чугуєва, розповів, що до останнього моменту на борту ніхто не панікував. Це був звичний політ, і ніщо не віщувало біди.

Золочевський не може пригадати, коли під час польоту щось пішло не так, повідомляє LB.ua.

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Не можу такого згадати. Був звичайний політ. Не було паніки,

– розповів курсант.

Про падіння тиску по ІКМ (вимірювач крутного моменту – 24 канал) лівого двигуна о 20:38 юнак узагалі не знав. Він розповів, що перед кожним зльотом та після кожного приземлення літак оглядали фахівці.

"Коли ми сіли на борт, літак був повністю справним", – заявив Золочевський.

Що відомо про В'ячеслава Золочевського

Золочевський – єдиний вцілілий курсант в авіакатастрофі з Ан-26, яка сталася 25 вересня 2020 року біля Чугуєва на Харківщині.

Юнак розповів, що у момент катастрофи його просто "викинуло" з літака. Це й допомогло врятуватися.

Наразі курсант перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові.

Самопочуття Золочевського покращується. Однак за словами матері героя, у нього наразі дуже складний психологічний стан.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу