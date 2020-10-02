Тіла загиблих військових у катастрофі Ан-26 почали віддавити рідним
У Державному бюро розслідувань на сьомий день після трагедії біля Чугуєва почали видавати тіла загиблих рідним. Крім того, слідство провело низку експертиз, зокрема взяло у родичів загиблих зразки для ДНК-тесту.
У ДБР пояснили, що тіла військових передали рідним лише на сьомий день після авіакатастрофи, адже потрібно було провести ДНК-експертизи. Про це повідомили на сторінці ДБР у фейсбуці.
Важливо Авіакатастрофа Ан-26: експерти почали моделювати політ літака
Водночас слідчі ДБР разом із військовими прокурорами за 7 днів провели низку слідчих дій, а саме:
- оглянули місце події та розподілили його на сектори. Виявили тіла усіх загиблих, а також частини літака;
- попередньо оглянули тіла загиблих та призначили 26 судово-медичних експертиз;
- у 25 родичів загиблих курсантів взяли біологічні зразки для проведення генетико-молекулярних експертиз;
- допитали понад 60 свідків та ще 10 потерпілих осіб;
- ініціювали проведення перевірок з аналогічних питань, які стосуються усіх літаків виробництва ДП "Антонов".
Крім того, експерти вже розшифрували чорні скриньки з військового літака Ан-26. Хоча з цим і виникли певні проблеми.
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Авіакатастрофа Ан-26: головне
- Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України.
- На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.
- 25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.
- Впродовж наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.
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