У Державному бюро розслідувань на сьомий день після трагедії біля Чугуєва почали видавати тіла загиблих рідним. Крім того, слідство провело низку експертиз, зокрема взяло у родичів загиблих зразки для ДНК-тесту.

У ДБР пояснили, що тіла військових передали рідним лише на сьомий день після авіакатастрофи, адже потрібно було провести ДНК-експертизи. Про це повідомили на сторінці ДБР у фейсбуці.

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Водночас слідчі ДБР разом із військовими прокурорами за 7 днів провели низку слідчих дій, а саме:

оглянули місце події та розподілили його на сектори. Виявили тіла усіх загиблих, а також частини літака;

попередньо оглянули тіла загиблих та призначили 26 судово-медичних експертиз;

у 25 родичів загиблих курсантів взяли біологічні зразки для проведення генетико-молекулярних експертиз;

допитали понад 60 свідків та ще 10 потерпілих осіб;

ініціювали проведення перевірок з аналогічних питань, які стосуються усіх літаків виробництва ДП "Антонов".

Крім того, експерти вже розшифрували чорні скриньки з військового літака Ан-26. Хоча з цим і виникли певні проблеми.

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Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України.

На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Впродовж наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.

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