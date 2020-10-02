Розшифровка чорних скриньок військового літака Ан-26, що впав ввечері 25 вересня біля Чугуєва, завершилася успішно. Наразі експерти та спеціалісти займаються моделюванням польоту.

Майже вся інформація про перебіг розслідування засекречена. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

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У відомстві зазначили, що "справа дуже делікатна", тому довелося засекретити частину інформації, аби "не було упереджених дій і наклепів".

Додамо, що чорні скриньки з військового літака Ан-26, що розбився біля Чугуєва, вже розшифрували. Хоча з цим і виникли певні проблеми.

Що відомо про версії катастрофи

Раніше глава урядової слідчої комісії, віцепрем'єр Олег Уруський, коментуючи причини авіакатастрофи, заявив, що вона могла статися через те, що "на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах".

У ДБР повідомили, що перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

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Увечері 25 вересня поблизу Чугуєва за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України.

за 2 кілометри від військового аеродрому розбився літак Ан-26 Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: офіцери й курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

від опіків. Ще одному вдалося вижити – він перебуває на лікуванні, його стан оцінюється як середньої тяжкості. Впродовж наступних трьох тижнів кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 мільйона гривень компенсації.

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