Міноборони зарезервувало гроші для компенсацій родичам жертв катастрофи Ан-26
Міністерство оборони зарезервувало для виплат родичам загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом 40 мільйонів 989 тисяч гривень. Для виплати цих грошей уряд очікує висновків слідства щодо падіння літака.
Ідентифікація тіл загиблих й офіційний висновок про причини смерті є обов'язковими й визначальними для призначення виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих, пояснили в Міністерстві оборони України.
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Усі ці питання – у компетенції ДБР. Після отримання результатів і необхідного переліку документів виплата щодо кожного загиблого буде здійснена невідкладно,
– запевнили в оборонному відомстві.
Загальна сума допомоги буде розподілена рівними частками на всіх людей, що мають на неї право. Родичам кожного з загиблих виплатять компенсації на суму 1 мільйона 576 тисяч 500 гривень.
"Питання оформлення документів під контролем. Керівникам усіх рівнів доручили надавати максимальне сприяння сім'ям загиблих в якнайшвидшій їх підготовці й направленні до міністерства", – зазначили в Міноборони.
Також там розповіли, що всі гроші перерахують у військові комісаріати за місцями проживання родичів. Коли рішення про виплати затвердять, то військкомати невідкладно перерахують їх родичам жертв.
Авіакатастрофа АН-26 поблизу Чугуєва: що треба знати
- Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). У катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту, і він зараз у лікарні.
- Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.
- Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.
- Раніше уряд відсторонив від роботи відповідальних за проведення навчальних польотів після авіакатастрофи військового літака АН-26 біля Чугуєва. Їх відсторонять на час розслідування.