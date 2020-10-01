Міністерство оборони зарезервувало для виплат родичам загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом 40 мільйонів 989 тисяч гривень. Для виплати цих грошей уряд очікує висновків слідства щодо падіння літака.

Ідентифікація тіл загиблих й офіційний висновок про причини смерті є обов'язковими й визначальними для призначення виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих, пояснили в Міністерстві оборони України.

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Усі ці питання – у компетенції ДБР.​ Після отримання результатів і необхідного переліку документів виплата щодо кожного загиблого буде здійснена невідкладно,

– запевнили в оборонному відомстві.

Загальна сума допомоги буде розподілена рівними частками на всіх людей, що мають на неї право. Родичам кожного з загиблих виплатять компенсації на суму 1 мільйона 576 тисяч 500 гривень.

"Питання оформлення документів під контролем. Керівникам усіх рівнів доручили надавати максимальне сприяння сім'ям загиблих в якнайшвидшій їх підготовці й направленні до міністерства", – зазначили в Міноборони.

Також там розповіли, що всі гроші перерахують у військові комісаріати за місцями проживання родичів. Коли рішення про виплати затвердять, то військкомати невідкладно перерахують їх родичам жертв.

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