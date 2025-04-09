В інтерв'ю для LB Сирський зазначив, що Курська операція вимагала дуже ретельної підготовки особового складу, оскільки для деяких перейти державний кордон виявилося морально непросто, передає 24 Канал.

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Воїни переживали, чи це законно

За словами генерала, на початку про Курську операцію знали 4 людини, а за 2 тижні до наступальних дій про неї повідомили командирів. Серед них були такі, що питали, чи законно заходити на територію Росії. Головнокомандувач наголосив, що на фронті морально-психологічний стан відіграє важливе значення.

Так, коли всі відступають, то втрачається віра у те, що можна наступати і громити ворога. А коли йде наступ, то відбувається злам у свідомості. Воїни починають вірити у власні сили здолати противника.

"Бачите, ми за день просунулися вглиб на 12 кілометрів, розгромили всі прикордонні частини, подолали прикордонну смугу", – пригадав Сирський.

Генерал зауважив, що смуга вздовж кордону була дуже потужно збудована. Вона включала глибокі і широкі протитанкові рови, "зуби дракона", міни.

Головком зазначив, що на той час у росіян тільки-но почали з'являтися дрони на оптоволокні. Пізніше вони стали великою проблемою для угруповання на Курщині. Але на початку операції кількість наших дронів переважала. Також про себе гучно заявили штурмові батальйони, які йшли попереду і прорвали ворожу оборону. Вони були сформовані з нуля. Ба більше, навіть деякі командири були не кадровими військовими.