Навіть очільник Кремля під час пресконференції не зміг точно сказати, скільки часу знадобиться росіянам, аби відновити контроль над усією Курщиною. Плацдарм на території Росії українці тримають вже 5 місяців, передає 24 Канал із посиланням на першу танкову окрему Сівеську бригаду.

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Запеклий бій на Курщині

Так, у танковій Сіверській бригаді розповіли, що нещодавно противник силами двох відділень насмілилася сунутися у смугу відповідальності наших оборонців.

Хоч гості і непрохані, нам для них снарядів не шкода. Ділимося кадрами піхотного бою бійців стрілецького батальйону за підтримки танка,

– заявили військові.

Стрілецький бій між загарбниками та захисниками: дивіться відео

Нещодавно стало відомо про звільнення селища на Курщині. Його росіяни утримували спільно із північнокорейськими солдатами. Крім того, головком Сирський у перший день Нового року прибув до Курської області, де нагородив мужніх бійців. За його словами, втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.