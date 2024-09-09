За розміщення банера відповідала місцева влада. Тому саме в неї полетіло каміння.

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Військовий ЗСУ на вулицях Курська

Після того, як інцидент набув розголосу, мер Курська Ігор Куцар висловив догану голові комітету архітектури та містобудування Дмитру Казимирику "у зв'язку з кричущою недбалістю при виготовленні та розміщенні військово-патріотичного банера".

Як з'ясували ЗМІ, насправді, фото військового ЗСУ з дитиною, яким влада у Курську вирішила розрекламувати службу за контрактом, було зроблено під час евакуації мешканців Ірпеня через розбомблений Романівський міст на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Влада у Курську використала зображення військового ЗСУ для реклами служби за контрактом / Фото соцмережі

До слова, у мережу потрапило відео удару американської бомби JDAM по мосту через Сейм на Курщині.