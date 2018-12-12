Курт Кобейн і "Кримінальне чтиво": ТОП-10 неймовірних фактів про зйомки культових фільмів

Дивна закономірність: ніхто не любить реальних поганців, проте фактично всі обожнюють фільми про них. Цей факт лише підтверджує велетенська кількість стрічок про шахраїв, аферистів та інших поганих хлопців. Самі за себе говорять і рейтинги цих картин, і їх касові збори.

Фільми про харизматичних поганців із улюбленими персонажами-спритниками і кумедними ситуаціями часто стають відмінним способом розслабитися та зняти стрес. Хоча вже із самого процесу зйомок цих стрічок можна зробити окремий сценарій.

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"Бійцівський клуб": п’яний гольф та "Хресна тітка"

Під час зйомок цієї справді культової стрічки самі актори витворяли безліч божевільного та, здається, встигли добряче повеселитися.

Так, Бред Пітт та Едвард Нортон, аби підготуватися до своїх головних ролей у "Бійцівському клубі", відвідували разом уроки боксу, тхеквондо, греплінга, а також подивились декілька годин боїв UFC. Проте найцікавішими заняттями, якими перед зйомками займались Пітт та Нортон, були уроки… з варіння мила. Навчання проходило у бутику з не менш кумедною назвою – "Хресна тітка".

А пам’ятаєте сцену із цими хлопцями, де вони геть нетверезі грають у гольф? Там вони і справді "під шафе", і влучають м’ячами для гольфа прямісінько в машину мобільної кухні знімальної групи.

До речі, одна із бійок на знімальному майданчику теж була справжньою. Правильніше, один єдиний удар. Йдеться про момент, коли Оповідач б'є Тайлера Дердена в вухо.

"Великий Лебовські": зарості у дівчачих трико

Чи знаєте ви, що після виходу цієї неперевершеної комедії у світ її фанати створили цілу релігію – "дудеїзм"? Її основні вчення відповідають життєвим принципам Чувака, головного героя фільму "Великий Лебовські". Так, філософія цієї релігії прагне навчити людей отримувати задоволення зі звичайних повсякденних занять на кшталт прийняття душу, гри у боулінг або спілкування з друзями.

Під час зйомок фільму неодноразово виникали курйозні ситуації. Наприклад, у другому музичному сні, де Чувак виступає в ролі героя порнофільму, він пролітає біля ніг кількох дівчат і дивиться їм під спідниці. Актриси, які їх зіграли, вирішили розіграти Джефа Бріджеса. Кожна дівчина помістила волосся з перуки під трико так, щоб великих пучків не було видно під спідницями, але вони були добре помітними знизу.

До речі, за бажанням режисерів у багатьох сценах фільму Чувак мав перебувати у стані легкого сп'яніння, тому перед кожним дублем Бріджесу доводилося довго ходити з кутка в куток, сильно розтираючи собі очі, щоб надати їм відповідний вигляд.

"Від заходу до світанку": "танцюй від душі!"

Кому лишень не сподобалась головна гаряча штучка цієї культової екшн-хоррор комедії – Сантаніко? Тобто, Сальма Хайєк. Дивовижна річ, проте її запальний танець під пісню Tito & Tarantula – не плід важкої роботи хореографів. Їх у актриси попросту не було. "Дбайливий" режисер просто порадив їй "танцювати від душі". І, до речі, у реальному житті Хайєк ненавидить змій.

Додамо, що назва фільму була запозичена з вивісок кінотеатрів під відкритим небом. Вивіска "Від заходу до світанку" означала нічний нон-стоп. Також в цій картині міститься безліч відсилань до фільмів, призначених для таких кінотеатрів.

"Сім психопатів": могила Рурка

У сцені на кладовищі на могилі, за якою ховається кілер по кличці "Бубновий валет", видно напис "Рурк". Справа у тому, що Міккі Рурк спочатку повинен був зніматися у фільмі, але через розбіжності з режисером стрічки він був замінений на Вуді Харрельсона. У такий спосіб режисер по-своєму поквитався із норовливим Рурком.

До речі, композитор цього фільму – Картер Беруел, той самий, хто працював над саундтреком до декількох частин саги "Сутінки".

"Карти, гроші, два стволи": Стетхем і вулична торгівля

Чи знали ви, що Джейсон Стетхем до знайомства із режисером Гаєм Річі, який зняв це культове кіно, працював вуличним торговцем? У перших сценах фільму йому не довелось важко трудитися – він просто зіграв самого себе у колишній іпостасі.

А для відомого нині за своїми "бандитськими" ролями Вінні Джонса фільм «Карти, гроші, два стволи» взагалі став акторським дебютом. Раніше Джонс був професійним футболістом, який грав на найвищому рівні в Англії.

До речі, гроші в цей проект перспективного режисера вирішила вкласти дружина популярного британського співака Стінга. Сам музикант теж з’являється у фільмі в ролі батька Едді.

"Кримінальне чтиво": масаж ніг для Уми Турман та пропозиція Курту Кобейну

І без того унікальний та такий "тарантінівський" фільм міг стати ще більш унікальним, бо міг містити останні прижиттєві кадри із легендарним Куртом Кобейном.

Вдова музиканта, Кортні Лав розповіла таблоїдам, що її чоловіку та і їй самій пропонували знятися у "Кримінальному чтиві", проте вони відмовились.

Улюблениця Тарантіно Ума Турман йшла на кастинг на роль Міа аж третьою, – після Бриджит Нільсен і Холлі Хантер. Перш ніж погодитися, вона змусила режисера кілька тижнів себе вмовляти. Тарантіно нібито пропонував Турман масажувати ноги, лиш би вона погодилася на роль. Проте ні актриса, ні режисер ані спростували, ані підтвердили ці чутки.

І цікава закономірність: Джон Траволта та Квентіна Тарантіно вперше зустрілися для обговорення ролі у фільмі на квартирі Тарантіно в Лос-Аджелесі, що свого часу належала молодому Траволті, коли він тільки-но приїхав підкорювати Голлівуд.

"Святі із Бундока": сюжет, що не сподобався католикам

На зйомки стрічки пішло зовсім небагато часу, фільм зняли всього за 32 дні. Проте із релізом довелось чекати. Його суттєво затримали через розстріл учнів у школі Колумбайн.

До речі, церква, де Коннор і Мерфі присутні на літургії, – не католицька, а протестантська. Жодна з католицьких церков, до яких зверталися творці, через сюжет фільму не дала дозволу на зйомки всередині будівлі.

Ще один цікавий факт – назва фільму ідентична назві музичної групи сценариста і режисера стрічки Троя Даффі.

"Великий куш": нерозбірливий акцент Бреда Пітта

Ед, який зіграв Тайрона, прийшов на знімальний майданчик фільму, шукаючи роботу в якості охоронця. Після того, як його побачив режисер Гай Річі, він відразу ж запропонував йому роль Тайрона.

Гая Річі можна помітити в барі, коли Даг-голова відмовляється купувати дорогоцінні камені: людина, що читає газету в кутку бару, – сам режисер.

Після виходу картини "Карти, гроші і два стволи" багато критиків заявили, що через яскраво виражений лондонський акцент дуже складно розібрати, про що говорять персонажі. У "Великому куші" Гай Річі навмисне зробив мову Міккі вкрай нерозбірливою, тим самим, пожартувавши над численними критиками: те, що говорить Міккі, не можуть зрозуміти ні інші герої фільму, ні глядачі, ні критики.

До речі, Бред Пітт – великий шанувальник фільму "Карти, гроші і два стволи" – зустрівшись із Гаєм Річі, попросив його про роль в наступній картині. Пітт отримав роль Міккі-цигана лише після того, як з'ясувалося, що він не може достовірно зімітувати лондонський акцент.

"Залягти на дно в Брюгге": суперечливе місто

Ідея фільму у режисера Мартіна МакДона народилася після того, як він відвідав Брюгге і відчув на собі два суперечливих почуття: глибокий захват і жахливу нудьгу від цього міста. Звідси і різне ставлення до міста двох головних героїв.

А для того, щоб створити відчуття курортного сезону, різдвяні прикраси тримали на деяких вулицях Брюгге до кінця березня. Міська рада зробила навіть офіційне повідомлення для жителів з поясненням причини.

"Чотири кімнати": безкоштовна робота для Вілліса

Як відомо, стрічка відзнята чотирма режисерами: Елісоном Андерсом, Олександром Роквеллом, Робертом Родрігесом та Квентіном Тарантіно. Усі вони були членами Гільдії режисерів. Головний постулат ільдії звучить приблизно так: "Один режисер – один фільм". Тому всім чотирьом треба було вийти зі складу ільдії, щоб картина могла побачити світ.

Після спільної роботи з Квентіном Тарантіно в «Кримінальному чтиві» Брюс Вілліс напросився знятися в його частині "Чотирьох кімнат" під назвою "Пентхаус: людина з Голлівуду" без гонорару. Саме тому Вілліса навіть немає в титрах: за правилами Гільдії кіноакторів, артисти не мають права зніматися безкоштовно.

До речі, той-таки Тарантіно настільки зарядив акторів своїм азартом, що його епізод "Чотирьох кімнат" вдалося відзняти всього за 2 дні.