Курйозний випадок на Київщині: чоловік намагався зняти свиню із даху вантажівки

У Білій Церкві на Київщині трапився непересічний курйоз просто посеред проїжджої частини. На даху вантажівки чоловік боровся зі свинею.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua, публікуючи відповідне відео.

На знятих кадрах видно, що на даху вантажівки перебувають чоловік та свиня. Чоловік відчайдушно намагається вгамувати тварину та зняти її з даху автомобіля. Проте свиня чинить опір і всіляко намагається втекти від чоловіка, роблячи навіть спроби стрибнути з даху вантажівки.

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У повідомлення спільноти зазначається, що врешті-решт свиня таки вирвалася від чоловіка, зістрибнула з даху авто і втекла. Проте, як узагалі виникла ця курйозна ситуація – невідомо.