У Кемеровській області РФ вранці 14 вересня стався обвал у шахті "Чертінская-Коксова". У результаті нещасного випадку один шахтар загинув, доля ще одного – невідома.

В осьовому штреку шахти Чертінская-Коксова, що у Кемеровській області РФ, вранці 14 вересня сталося обвалення покрівлі, повідомляє ТАСС.

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На момент події в забої перебували 95 шахтарів, 87 з них евакуювалися, шестеро залишилися для підтримання життєзабезпечення шахти.

За попередньою інформацією один гірник загинув, доля ще одного невідома. На місці події працюють рятувальники.

За даними департаменту вугільної промисловості Кемеровської області, видобуток і проходку на вугільному підприємстві тимчасово припинили. Там працює комісія, яка встановлює причини інциденту.

Що відомо про вугільну шахту "Чертінская-Коксова"? Розташована в місті Белово Кемеровської області (регіон є основою так званого Кузнецького вугільного басейну – Кузбасу). Перебуває під управлінням компанії "ММК-Вугілля", яка входить до складу ПАТ "ММК"("Магнітогорський металургійний комбінат") — одного з найбільших світових виробників сталі. Шахта веде видобуток коксівного вугілля марки "Ж".

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