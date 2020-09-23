Квартира в іпотеку під низький відсоток: скільки сімей зможуть її отримати
В Україні у 2021 році сім'ї зможуть придбати житло в іпотеку на пільгових умовах. У держбюджет планують закласти гроші для зниження кредитної ставки для українців при купівлі квартири.
Міністерство фінансів України створить нову програму пільгового іпотечного кредитування. Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Скільки сімей зможуть взяти іпотеку на особливих умовах
У наступному році ми будемо готові забезпечувати доступність іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто, це нова програма,
– розповів міністр.
Також Марченко додав, що в уряді планують створити нову структуру, яка буде надавати іпотечні кредити, фінансовий лізинг та кредити на будівництво житла.
Умови пільгової іпотеки
- мінімальний перший внесок становитиме 20%;
- максимальний термін кредитування – 20 років;
- максимальна сума кредиту – 2 мільйони гривень.
Коротко про іпотеки в Україні
- У серпні 2020 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повинні отримати можливість купувати житло в іпотеку хоча б під 10% річних. Зі слів українського лідера, банківські ставки за іпотекою "просто непідйомні" для українських сімей.
- В Офісі Президента повідомили, що програму надання доступної іпотеки для українців запустили з 1 липня 2020 року.
- Заступниця керівника ОП Юлія Ковалів розповіла, що за перший місяць роботи програми українські сім'ї взяли понад 200 іпотек загальною вартістю 75 мільйонів гривень. За словами Ковалів, до кінця 2020 року українські банки зможуть видати іпотечних кредитів не менше, ніж на 3 мільярди гривень.