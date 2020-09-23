В Україні у 2021 році сім'ї зможуть придбати житло в іпотеку на пільгових умовах. У держбюджет планують закласти гроші для зниження кредитної ставки для українців при купівлі квартири.

Міністерство фінансів України створить нову програму пільгового іпотечного кредитування. Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Скільки сімей зможуть взяти іпотеку на особливих умовах

У наступному році ми будемо готові забезпечувати доступність іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто, це нова програма,

– розповів міністр.

Також Марченко додав, що в уряді планують створити нову структуру, яка буде надавати іпотечні кредити, фінансовий лізинг та кредити на будівництво житла.

Умови пільгової іпотеки

мінімальний перший внесок становитиме 20%;

максимальний термін кредитування – 20 років;

максимальна сума кредиту – 2 мільйони гривень.

Коротко про іпотеки в Україні