Кабінет Міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав головні показники бюджету, а також розповів, чи зросте зарплата освітянам і на скільки збільшаться видатки на охорону здоров'я.

Марченко пояснив, що у проєкті держбюджету на 2021 рік передбачені доходи на рівні 1,071 трильйона гривень, а видатки – 1,35 трильйона гривень. Про це міністр фінансів сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Головні показники бюджету на 2021 рік

Дефіцит бюджету пропонується встановити на рівні 270 мільярдів гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

пропонується встановити на рівні 270 мільярдів гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році. Зростання доходів прогнозується на рівні 9,4%, а видатків – на 5,1%. Марченко підкреслив, що уряд не пропонує збільшувати навантаження на бізнес в умовах кризи й не передбачає "суттєвого зростання податкових надходжень".

Перерозподіл ВВП через доходи державного бюджету поступово знижується – до 23,5%. Це менше, ніж в цьому році. Ми це будемо робити внаслідок підвищення ефективності ПДВ, внутрішнього й імпортного. Як показує цей рік, там є досить суттєві можливості для детінізації. Тому основний приріст надходжень саме буде по цих податках,

– заявив міністр.

Збільшення мінімальної зарплати та інших видатків

За словами Марченка, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисяч гривень. У Мінфіні переконані, що це не матиме суттєвого впливу на інфляцію.

Фінансування освіти

Марченко зазначив, що зі збільшенням мінімальної зарплати у 2020 році зростуть зарплати освітян. Крім цього, Мінфін передбачив 1 мільярд гривень на запобігання поширенню коронавірусу в закладах освіти.

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Видатки на охорону здоров'я

За підрахунками Мінфіну, витрати на охорону здоров'я можуть збільшити на 27 мільярдів гривень для:

збільшення зарплат медичних працівників,

закупівлі вакцин від коронавірусу,

придбання обладнання для опорних лікарень,

розвиток екстреної медичної допомоги.

За словами міністра фінансів, в проєкті бюджету на 2021 рік передбачено 19,4 мільярда гривень на боротьбу з коронавірусом.

Що буде з оборонною сферою

На безпеку та оборону в бюджеті цього року передбачено 5,93% від ВВП – це суттєво більше, ніж у 2017 – 2019 роках, сказав Марченко. У 2021 році на грошове забезпечення військовослужбовців пропонується спрямувати 131 мільйона гривень.

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