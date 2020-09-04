У Києві 73-річна жінка повідомила про підозрілу знахідку на власному балконі. Коли на місце прибули працівники патрульної поліції, вони виявили бойові набої і гранати.

Інцидент трапився 3 вересня на вулиці Мілютенка в Києві, повідомляє патрульна поліція столиці.

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Жінка вирішила поприбирати на власному балконі, де й знайшла підозрілі речі. Раніше вона про них нічого не знала. Пенсіонерка припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у хатніх справах і винаймав у неї кімнату.



На балконі пенсіонерки виявили бойові набої / Фото патрульної поліції Києва

До квартири 73-річної жінки спеціально викликали вибухотехніків через небезпеку вибуху гранат. Українське законодавство передбачає від 3 до 7 років за ґратами через незаконне зберігання зброї.



У Києві на балконі квартири знайшли арсенал зброї / Фото патрульної поліції



Пенсіонерка вважає, що зброю залишив її співмешканець / Фото патрульної поліції Києва