На Івано-Франківщині 15-річний підліток 1 вересня вбив свого дідуся і важко поранив бабусю. Згодом хлопець похвалився скоєним у мережі та сам зателефонував до поліції.

Від отриманих ножових поранень 73-річний чоловік помер на місці злочину, а 69-річна жінка бореться за життя у реанімації. Трагедія сталася у селі Бабче Богородчанського району, інформує пресслужба Нацполіції.

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Як підліток скоював злочин: 18+

Як повідомляє "Обозреватель", спочатку онук бив дідуся і бабусю молотком, а коли побачив, що вони не помирають, схопив ножа. Хворому дідусеві не вистачило сил, щоб відбитися.



Поліцейські прибули на місце злочину / Фото Нацполіції

Вбив задля розваги і хвалився цим у мережі

Після скоєння злочину підліток похвалився своїм вчинком у мережі. В одній із "груп смерті" юнак опублікував світлини з місця злочину. Їх він підписав так: "Дабл кіл готовий. Почав із баби з дідом, ще 7". Згодом хлопець сам зателефонував до поліції і зізнався у скоєному.

За даними "Обозревателя", підліток заявив, що йому було нудно жити, тому задля розваги він вирішив вбити своїх рідних.

До поліції Івано-Франківського регіону зателефонував хлопець і розповів, що годину тому вбив своїх дідуся та бабусю. Хіба ж повіриш такому повідомленню? Проте на місце події негайно відправили поліцейських і "швидку" для перевірки інформації. Шок. Хлопець зовсім не жартував,

– розповіли у поліції.

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Психічний стан підлітка перевірять

Поліція відкрила кримінальні провадження і розслідує їх як замах на вбивство та умисне вбивство. У процесі досудового розслідування фахівці перевірять психічний стан підлітка.



Поліцейські прибули вчасно, щоб врятувати жінку / Фото Нацполіції