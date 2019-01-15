Квідич у реальному світі: як фанати адаптували легендарну гру з всесвіту "Гаррі Поттера"
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – мати "Поттеріани" Джоан Роулінг створила фантастичний всесвіт магії та чаклунства, а квідич назавжди заполонив розум найзатятіших фанатів. Деякі навіть спробували відтворити гру, стрибнувши з парашутом, але це не зовсім практично. Проте знайшлися й ті, хто зміг майже повністю адаптувати гру для звичайних людей.
Також у випуску:
Хіт-парад футболістів-співаків.
Джерело: 24 канал
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