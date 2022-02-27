Період посиленої комендантської години має закінчитись з 8:00 годині 28 лютого. Проте згодом вона триватиме, як міська влада визначила раніше – з 22:00 до 7:00 години.

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Кличко: Дотримуйтесь правил

Віталій Кличко вчергове нагадав, що під час комендантської години мешканцям заборонено використовувати власний транспорт. Люди ж, які вийдуть на вулицю без спецперепусток вважатимуться диверсантами.

Місто живе в умовах воєнного стану. Тому не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил,

– наголосив київський мер.

Ба більше, навіть у дозволені години не варто виходити на вулицю без необхідності, зазначає Кличко. Лише якщо потрібно сходити по продукти або ліки.

"У столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. У деяких районах відбуваються перестрілки", – пояснив Кличко.