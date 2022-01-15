Людей евакуювали, а рейси затримують: у Києві "замінували" аеропорт "Жуляни"

На Київщині 15 січня знову повідомили про "замінування" будівлі. Цього разу перевіряють міжнародний аеропорт "Жуляни".

Інформацію про нібито замінування аеропорту анонімно надіслали на електронну пошту Служби безпеки України. Це сталося близько 14:00.

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Людей евакуювали з будівлі аеропорту

Летовище перевіряють правоохоронці. Фахівці встановлять, чи справді у будівлі є вибухівка. З огляду на потенційні загрози людей довелося оперативно евакуювати. Крім цього, деякі рейси скасували: із Запоріжжя та до Львова.

На сайті аеропорту вказано, що затримуються рейси:

Жуляни – Барселона. Виліт перенесли з 14:25 на 16:50;

Барселона. Виліт перенесли з 14:25 на 16:50; Жуляни – Краків. Виліт перенесли з 15:55 на 17:35;

Краків. Виліт перенесли з 15:55 на 17:35; Краків – Жуляни. Затримується до 17:50.



Кілька рейсів затримуються, деякі скасували / Скриншот відльотів

12 січня у міжнародних аеропортах "Київ" та "Бориспіль" довелося провести термінову евакуацію. Тоді надійшли аналогічні повідомлення про нібито замінування.

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