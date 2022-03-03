Про це мер Києва розповів у інтерв'ю іноземним журналістам, яке оприлюднили 3 березня. Також Кличко розповів, яка ситуація в місті.

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Евакуювали закордон дітей-сиріт

За словами очільника столиці, із 3-мільйонного населення міста залишилася тільки половина. Також влада вже евакуювала багатьох дітей-сиріт до Польщі та Німеччини.

Ситуація напружена, люди стурбовані. Місту потрібен мир і мирне небо... Кияни вже тиждень безперервно сидять у своїх підвалах, бо постійно спрацює сигналізація про нальоти,

– розповів Віталій Кличко.

Також він додав, що снаряди постійно влучають в житлові квартали або важливі об'єкти інфраструктури. Мовляв, це особливо додає напруженості.

Намагаються оточити Київ

Кличко розповів ЗМІ, що Росія намагається оточити столицю України. Тому він звернувся до росіян, яких закликав кинути виклик Путіну.

"Ви є інструментом в руках однієї людини з однією амбіцією — воскресити Радянський Союз. За амбіції однієї людини ми платимо дуже високу ціну", – підсумував мер.

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