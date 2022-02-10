В КГГА постановили разработать новую схему размещения художественной и сувенирной продукции. Также отметили, что на постоянном контроле будут держать санитарное состояние Андреевского спуска.

К теме Стихийные торговцы дерзко выставили палатки под объявлением о штрафе: показательное фото из Соломенки

Где еще хотят запретить торговлю

Разработать детальный план размещения для продавцов должны до 14 февраля. Также КГГА решила ликвидировать стихийную торговлю сувенирной и художественной продукцией на улицах Десятинной и Владимирской в Шевченковском районе.

Нелегальная стихийная торговля в Киеве

Жители района Теремки в Киеве сообщают о нелегальных предпринимателях, которые пользуются переходом к станции метро. Продавцы обустроили место труда как раз под знаком ее запрета.

Работать предприниматели начали перед Новым годом, как раз после рейда полиции. Сейчас правоохранители и руководство станции метро не обращают внимания на незаконный бизнес.