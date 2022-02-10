У КМДА постановили розробити нову схему розміщення художньої та сувенірної продукції. Також зазначили, що на постійному контролі триматимуть санітарний стан Андріївського узвозу.

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Де ще хочуть заборонити торгівлю

Розробити детальний план розміщення для продавців повинні до 14 лютого. Також КМДА вирішила ліквідувати стихійну торгівлю сувенірною та художньою продукцією на вулицях Десятинній та Володимирській у Шевченківському районі.

Нелегальна стихійна торгівля у Києві

Мешканці району Теремки у Києві повідомляють про нелегальних підприємців, які користуються переходом до станції метро. Продавці облаштували місце праці якраз під знаком її заборони.

Працювати підприємці почали перед Новим роком, якраз після рейду поліції. Наразі правоохоронці та керівництво станції метро не зважають на незаконний бізнес.