Такое новшество в компании назвали "аэропортом для автобусов". Ведь в аэропортах действует такой же принцип контроля.

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Нелегальным перевозчикам теперь – нельзя

По словам директора "Укрпаса" Максима Скляренко, закрытые платформы позволят пассажирам наконец чувствовать себя в безопасности.

Теперь нелегальные перевозчики и мошенники не смогут попасть на платформы Центрального автовокзала Киева. Принцип работы, как в аэропорту – сканируешь QR-код и попадаешь на посадку,

– пояснил он.

Где найти QR-код

Необходимый QR-код содержится в билете пассажира, если документ купленный в кассах Центрального автовокзала Киева или на официальном сайте автовокзала ukrpas.com.ua.

Если же человек приобрел билет где-нибудь, его следует обменять на QR-код в кассах Центрального автовокзала Киева или у администратора, который будет стоять у турникетов.

В маршрутках будут проверять QR-коды о вакцинации

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает вероятность того, что в общественном транспорте столицы начнут проверять QR-коды вакцинации против коронавируса. Пока это только идея, но если ситуация будет ухудшаться, ее введут в действие.

Текст публикации "Укрпаса":

"Аэропорт для автобусов" в действии!

С октября выход на платформы на Центральном автовокзале Киева только по QR-кодам.

"Закрытые платформы – это, прежде всего, о безопасности пассажиров. Теперь нелегальные перевозчики и мошенники не смогут попасть на платформы Центрального автовокзала Киева. Принцип работы, как в аэропорту – сканируешь QR-код и попадаешь на посадку", – директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

Как это работает? QR-код в вашем билете, если вы его приобрели в кассах Центрального автовокзала Киева или на официальном сайте автовокзала ukrpas.com.ua. Если приобрели билет в другом месте – вам нужного его обменять на QR-код в кассах Центрального автовокзала Киева или у администратора, который стоит у турникетов.

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