Таку новацію у компанії назвали "аеропортом для автобусів". Адже на летовищах діє такий самий принцип контролю.
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Нелегальним перевізникам тепер – зась
За словами директора "Укрпасу" Максима Скляренка, закриті платформи дадуть змогу пасажирам нарешті почувати себе у безпеці.
Тепер нелегальні перевізники та шахраї не зможуть потрапити на платформи Центрального автовокзалу Києва. Принцип роботи, як в аеропорту – скануєш QR-код і потрапляєш на посадку,
– пояснив він.
Де знайти QR-код
- Необхідний QR-код міститься у квитку пасажира, якщо документ куплений у касах Центрального автовокзалу Києва чи на офіційному сайті автовокзалу ukrpas.com.ua.
- Якщо ж людина придбала квиток деінде, його слід обміняти на QR-код у касах Центрального автовокзалу Києва або в адміністратора, який стоятиме біля турнікетів.
У маршрутках перевірятимуть QR-коди про вакцинацію
Мер Києва Віталій Кличко не відкидає імовірність того, що в громадському транспорті столиці почнуть перевіряти QR-коди вакцинації проти коронавірусу. Поки це лише ідея, але якщо ситуація погіршуватиметься, її запровадять у дію.
Текст публікації "Укрпасу":
"Аеропорт для автобусів" в дії!
З жовтня вихід на платформи на Центральному автовокзалі Києва лише за QR-кодами.
"Закриті платформи – це, насамперед, про безпеку пасажирів. Тепер нелегальні перевізники та шахраї не зможуть потрапити на платформи Центрального автовокзалу Києва. Принцип роботи, як в аеропорту – скануєш QR-код і потрапляєш на посадку", – директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко.
Як це працює? QR-код є у вашому квитку, якщо ви його придбали в касах Центрального автовокзалу Києва або на офіційному сайті автовокзалу ukrpas.com.ua. Якщо придбали квиток в іншому місці – вам потрібного його обміняти на QR-код у касах Центрального автовокзалу Києва або в адміністратора, який стоїть біля турнікетів.
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