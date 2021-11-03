Из-за этого медики были вынуждены перейти на новую систему. Теперь они пропускают людей для получения прививки не в порядке живой очереди, а якобы по предварительной записи. Всем, кто попадает в список, выдают соответствующие талоны.

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Штурм пункта вакцинации длится несколько дней

Киевляне, побывавшие в бесконечной очереди в Dream Town, жалуются на якобы плохую организацию процедуры иммунизации. По их словам, люди уже крайне сердиты, ведь некоторые из них второй день не могут попасть на работу. Еще одна часть желающих прививаться стоит в очередях с выходных по 5 – 6 часов каждый день.

Однако не везет даже таким отчаянным: к ним выходят врачи и говорят расходиться, ведь суточные запасы вакцины иссякли.

Впрочем, до введения усиленного карантина в Киеве вполне спокойно можно было вакцинироваться в течение последних полгода. Но люди массово начали идти на процедуру, только испугавшись, что без сертификатов их не будут пускать в транспорт, на работу и в разные заведения.

Не обходится без драк

Испугавшись тотальных ограничений для непривитых в Киеве, некоторые горожане прибегли к радикальным действиям. Поняв, что им может не хватить вакцины из-за невиданного ажиотажа, они перешли к рукоприкладству.

Бороться за дозу препарата кулаками решили женщины и мужчины, которые стояли в очереди к пункту вакцинации в "Эпицентре" на Кольцевой дороге. Между тем в еще одном магазине этой сети люди не пускали домой медиков в конце рабочего дня.

В Dream Town медики ввели предварительную запись на вакцинацию из-за гигантских очередей: видео