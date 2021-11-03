Через це медики були змушені перейти на нову систему. Тепер вони пропускають людей для отримання щеплення не в порядку живої черги, а нібито за попереднім записом. Усім, хто потрапляє у список, видають відповідні талони.

До теми У Києві – довжелезні черги на вакцинацію через локдаун, є конфлікти

Штурм пункту вакцинації триває кілька днів

Кияни, які побували у нескінченній черзі в Dream Town, скаржаться на нібито погану організацію процедури імунізації. За їх словами, люди уже вкрай сердиті, адже дехто з них другий день не може потрапити на роботу. Ще одна частина охочих щепитися стоїть у чергах з вихідних по 5 – 6 годин кожного дня.

Однак не щастить навіть таким відчайдухам: до них виходять лікарі й кажуть розходитися, адже добові запаси вакцини вичерпалися.

Втім, до запровадження посиленого карантину в Києві цілком спокійно можна було вакцинуватися впродовж останніх пів року. Натомість, люди масово почали йти на процедуру, лише злякавшись, що без сертифікатів їх не пускатимуть у транспорт, на роботу та в різні заклади.

Не минається без бійок

Злякавшись тотальних обмежень для невакцинованих у Києві, деякі містяни вдалися до радикальних дій. Зрозумівши, що їм може не вистачити вакцини через небачений ажіотаж, вони перейшли до рукоприкладства.

Боротися за дозу препарату кулаками вирішили жінки та чоловіки, які стояли у черзі до пункту вакцинації в "Епіцентрі" на Кільцевій дорозі. Тим часом у ще одному магазині цієї мережі люди не пускали додому медиків в кінці робочого дня.

У Dream Town медики ввели попередній запис на вакцинацію через велетенські черги: відео