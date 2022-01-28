Речь идет о почтовых марках на сумму, которая составляет почти миллион гривен. Теперь женщине грозит суровое наказание. Об этом 28 января сообщили в столичной прокуратуре.

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Временно руководила отделением

Следователи установили, что подозреваемая была заместителем руководителя отделения. Однако в период с июля по август 2019 года она исполняла обязанности начальника.

Как раз за это время женщина, вероятно, незаконно завладела большим количеством марок, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма ущерба вследствие этого – 800 тысяч гривен.

Как могут наказать злоумышленницу

Экс-работницу Укрпочты будут судить по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Если вину докажут в суде, ей грозит до 8 лет заключения.

Другая новость о компании

12 января одесситка пожаловалась, что у нее похитили половину содержимого посылки на Укрпочте. По ее словам, исчезли посуда, личные вещи и даже постельное белье.

Впоследствии на эту публикацию ответили в компании и сказали, что надо было составить соответствующий акт. Однако самым интересным было то, что в комментарии появился и руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

Он признал, что такие неприятные инциденты иногда случаются и объяснил это. Мол, почта лишь является "зеркалом общества".

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Читайте текст сообщения прокуратуры Киева:

За процессуального руководства Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшей заместителю начальника одного из киевских отделений почтовой связи Ао "Укрпочта" в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам досудебного расследования, указанное должностное лицо в период с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащих АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 тыс. гривен. Указанным имуществом подозреваемая в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.