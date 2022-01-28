Мовиться про поштові марки на суму, яка становить майже мільйон гривень. Тепер жінці загрожує суворе покарання. Про це 28 січня повідомили у столичній прокуратурі.

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Тимчасово керувала відділенням

Слідчі встановили, що підозрювана була замісницею керівника відділення. Проте в період з липня по серпень 2019 року вона виконувала обов'язки начальника.

Якраз за цей час жінка, ймовірно, незаконно заволоділа великою кількістю марок, якими розпоряджалася на свій розсуд. Загальна сума збитку внаслідок цього – 800 тисяч гривень.

Як можуть покарати зловмисницю

Експрацівницю Укрпошти судитимуть за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо виру доведуть у суді, їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Інша новина про компанію

12 січня одеситка поскаржилася, що в неї викрали половину вмісту посилки на Укрпошті. За її словами, зникли посуд, особисті речі та навіть постільна білизна.

Згодом на цю публікацію відповіли в компанії та сказали, що треба було скласти відповідний акт. Проте найцікавішим було те, що в коментарі прийшов і керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

Він визнав, що такі неприємні інциденти інколи трапляються та пояснив це. Мовляв, пошта лише є "дзеркалом суспільства".

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Читайте текст допису Прокуратури Києва:

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишній заступнику начальника одного з київських відділень поштового зв'язку Акціонерного товариства "Укрпошта" у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, зазначена службова особа в період з липня по серпень 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 тис. гривень. Вказаним майном підозрювана надалі розпорядилась на власний розсуд. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.