Неутешительным прогнозом поделился заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, решение будет принимать Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, однако точная дата пока неизвестна.

Важное Киевщина оказалась в красной зоне карантина: что запретят через COVID-19

Шансы Киева "не покраснеть" тают

Поворозник подчеркнул, что вопрос перевода Киева в красную зону решится уже до конца недели. Вероятно, альтернативы ограничениям на этом этапе не будет.

По показателям – если не произойдет чуда – мы будем подпадать под красную зону буквально с пятницы – субботы,

– сказал заместитель председателя КГГА.

Он также заверил, что с 1 ноября обучение в киевских школах точно не возобновится. Однако, продлят ли детям каникулы или переведут на дистанционное обучение, окончательно решат 28 октября. Этот вопрос власти города обсуждают с Минобразования и с Минздравом.

Страх локдауна переборол страх вакцинации

Чиновник подчеркнул, что после обнародования списка запретов, которые будут действовать в красной зоне, в столице значительно ускорились темпы вакцинации. Так, количество привитых горожан существенно увеличивается почти ежедневно.



Правила карантинного зонирования в Украине / инфографика 24 канала

Кличко показал реалии больниц

Мэр Киева Виталий Кличко поделился жуткими кадрами из городской больницы №4, где почти все вновь прибывшие пациенты с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. По его словам, медики столицы уже настаивают на локдауне из-за того, что работают на пределе возможностей. Причина – чрезвычайно тяжелое течение болезни у невакцинированных пациентов.