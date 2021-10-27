Невтішним прогнозом поділився заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, рішення ухвалюватиме Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, однак точна дата поки невідома.

Важливе Київщина опинилась у червоній зоні карантину: що заборонять через COVID-19

Шанси Києва "не почервоніти" тануть

Поворозник наголосив, що питання переведення Києва до червоної зони вирішиться уже до кінця тижня. Імовірно, альтернативи обмеженням на цьому етапі не буде.

За показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під червону зону буквально з п'ятниці – суботи,

– сказав заступник голови КМДА.

Він також запевнив, що з 1 листопада навчання у київських школах точно не відновиться. Однак, чи продовжать дітям канікули, чи переведуть на дистанційне навчання, остаточно вирішать 28 жовтня. Це питання влада міста обговорює з Міносвіти та з МОЗ.

Страх локдауну переборов страх вакцинації

Чиновник наголосив, що після оприлюднення списку заборон, які діятимуть у червоній зоні, в столиці значно прискорилися темпи вакцинації. Так, кількість щеплених містян істотно збільшується майже щодня.



Правила карантинного зонування в Україні / Інфографіка 24 каналу

Кличко показав реалії лікарень

Мер Києва Віталій Кличко поділився моторошними кадрами з міської лікарні №4, де майже всі новоприбулі пацієнти з COVID-19 потребують кисневої підтримки. За його словами, медики столиці уже наполягають на локдауні через те, що працюють на межі можливостей. Причина – надзвичайно важкий перебіг хвороби у невакцинованих пацієнтів.