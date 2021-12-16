По словам очевидцев, аварию совершил владелец старушки BMW, который на бешеной скорости врезался в припаркованный Hyundai. "Кореец" в свою очередь протаранил Lanos. После удара машину виновника ДТП отбросило на пешеходный переход.

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В это время по нему шла женщина с коляской. К счастью, ее и ребенка не задело.

Говорит, что заклинило педаль газа

BMW влетела в припаркованные машины и едва не сбила женщину с коляской / Фото Magnolia TV

По словам очевидцев, злоумышленник согласился провериться на драгере, который показал 1,94 промилле алкоголя.

Сам водитель говорил патрульным, что не пил ничего спиртного, а у него заклинило педаль газа.

Впрочем, пассажир BMW откровенно рассказал правоохранителям, что вместе с водителем употреблял пиво с водкой.

Удар был очень мощным / Фото Magnolia TV

В результате аварии пострадал только водитель такси, которого с травмой ноги госпитализировали в больницу. Остальные участники ДТП, к счастью, повреждений не получили.

Lanos очень досталось / Фото Magnolia TV

На месте происшествия работали следователи, которые открыли уголовное производство касательно аварии с потерпевшими. Окончательная ее квалификация зависит от того, какие травмы получил таксист.

За нетрезвое вождение водителю BMW грозит 17 тысяч гривен штрафа и лишение прав на год.

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