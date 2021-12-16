За словами очевидців, аварію вчинив власник старенької BMW, який на шаленій швидкості врізався у припаркований Hyundai. "Кореєць" у свою протаранив Lanos. Після удару машину винуватця ДТП відкинуло у пішохідний перехід.

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У цей час ним йшла жінка з коляскою. На щастя, її та дитину не зачепило.

Каже, що заклинило педаль газу



BMW влетіла у припарковані машини та ледве не збила жінку з візочком / Фото Magnolia TV

За словами очевидців, зловмисник погодився перевіритися на драгері, який показав 1,94 проміле алкоголю.

Сам водій казав патрульним, що не пив нічого спиртного, а у нього заклинило педаль газу.

Втім, пасажир BMW відверто розповів правоохоронцям, що разом з водієм вживав пиво з горілкою.



Удар був дуже потужним / Фото Magnolia TV

Внаслідок аварії постраждав лише водій таксі, якого з травмою ноги госпіталізували до лікарні. Інші учасники ДТП, на щастя, ушкоджень не отримали.



Lanos дуже дісталося / Фото Magnolia TV

На місці події працювали слідчі, які відкрили кримінальне провадження щодо аварії з потерпілими. Остаточна її кваліфікація залежить від того, які травми отримав таксист.

За нетверезе водіння керманичу BMW загрожує 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на рік.

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