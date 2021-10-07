Департамент транспортной инфраструктуры КГГА предупредил, что в основном изменения в движении будут касаться центра столицы. Они продлятся с 10:30 до окончания запланированных мероприятий.
Актуальное Перевозчики Киева мстят КГГА судом из-за проверок в маршрутках
Где запретят движение
Перекрытие движения ожидается на:
- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до улицы Богдана Хмельницкого);
- улице Богдана Хмельницкого (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
- улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- улице Грушевского и Ивана Мазепы.
Троллейбусы
- №5, 7-к, 8 и 17 от улицы Белицкой, проспекта Академика Палладина, улицы Смелянской, площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту. Далее – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко. Продолжение маршрута – по действующей трассе.
- №38 от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).
Автобусы
- №24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Университет".
- №55 от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой по действующей трассе. Дальше – улица Генерала Алмазова – бульвар Леси Украинки – улица Бассейная – улица Эспланадная – станция метро "Дворец Спорта" – улица Рогнединская – улица Шота Руставели – улица Бассейная – бульвар Леси Украинки – улица Новогоспитальная – улица Евгения Коновальца – улица Михаила Заднепровского – улица Генерала Алмазова – улица Старонаводницкая. Продолжение пути – по действующему маршруту.
- №62 от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
- №114 – на участках от улицы Милославской до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Университет";
- №118 от станции метро "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту. Дальше – улица Эспланадная – улица Саксаганского – проспект Победы – улица Борщаговская – улица Академика Янгеля – станция метро "Политехнический институт" – проспект Победы – улица Старовокзальная – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Бассейная. Продолжение – по действующему маршруту.
- Кроме того, с 10:30 до завершения мероприятий могут внести изменения в маршруты №189, 231, 429, 433, 470, 520 и 575.
Движение перекрывают второй день подряд
В промежутке с 8:00 до 23:00 более чем на 20 улицах Киева движение перекрывали и 6 октября. Это было связано с прибытием в Киев президента Израиля Ицхака Герцога. Он участвовал в памятных мероприятиях к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.