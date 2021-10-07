Департамент транспортной инфраструктуры КГГА предупредил, что в основном изменения в движении будут касаться центра столицы. Они продлятся с 10:30 до окончания запланированных мероприятий.

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Где запретят движение

Перекрытие движения ожидается на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до улицы Богдана Хмельницкого);

улице Богдана Хмельницкого (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

улице Грушевского и Ивана Мазепы.

Внимание! Из-за прекращения движения на этих отрезках, во многих маршрутах курсирования общественного транспорта будут изменения.

Троллейбусы

№5, 7-к, 8 и 17 от улицы Белицкой, проспекта Академика Палладина, улицы Смелянской, площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту. Далее – улица Леонтовича – улица Богдана Хмельницкого – улица Пирогова – бульвар Тараса Шевченко. Продолжение маршрута – по действующей трассе.

№38 от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Автобусы

№24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Университет".

№55 от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой по действующей трассе. Дальше – улица Генерала Алмазова – бульвар Леси Украинки – улица Бассейная – улица Эспланадная – станция метро "Дворец Спорта" – улица Рогнединская – улица Шота Руставели – улица Бассейная – бульвар Леси Украинки – улица Новогоспитальная – улица Евгения Коновальца – улица Михаила Заднепровского – улица Генерала Алмазова – улица Старонаводницкая. Продолжение пути – по действующему маршруту.

№62 от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

№114 – на участках от улицы Милославской до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Университет";

№118 от станции метро "Черниговская" до улицы Бассейной по действующему маршруту. Дальше – улица Эспланадная – улица Саксаганского – проспект Победы – улица Борщаговская – улица Академика Янгеля – станция метро "Политехнический институт" – проспект Победы – улица Старовокзальная – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Бассейная. Продолжение – по действующему маршруту.

Кроме того, с 10:30 до завершения мероприятий могут внести изменения в маршруты №189, 231, 429, 433, 470, 520 и 575.

Движение перекрывают второй день подряд

В промежутке с 8:00 до 23:00 более чем на 20 улицах Киева движение перекрывали и 6 октября. Это было связано с прибытием в Киев президента Израиля Ицхака Герцога. Он участвовал в памятных мероприятиях к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.