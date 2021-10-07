Департамент транспортної інфраструктури КМДА попередив, що здебільшого зміни в русі стосуватимуться центру столиці. Вони триватимуть з 10:30 до закінчення запланованих заходів.

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Де заборонять рух

Перекриття руху очікується на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до вулиці Богдана Хмельницького);

вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

вулиці Грушевського та Івана Мазепи.

Увага! Через припинення руху на цих відрізках, у багатьох маршрутах курсування громадського транспорту будуть зміни.

Тролейбуси

№5, 7-К, 8 та 17 від вулиці Білицької, проспекту Академіка Палладіна, вулиці Смілянської, площі Космонавтів до бульвару Тараса Шевченка за чинним маршрутом. Далі – вулиця Леонтовича – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Пирогова – бульвар Тараса Шевченка. Продовження маршруту – за чинною трасою.

№38 від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

Автобуси

№24 від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Університет".

№55 від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької за чинною трасою. Далі – вулиця Генерала Алмазова – бульвар Лесі України – вулиця Басейна – вулиця Еспланадна – станція метро "Палац Спорту" – вулиця Рогнідинська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна – бульвар Лесі Українки – вулиця Новогоспітальна – вулиця Євгена Коновальця – вулиця Михайла Задніпровського – вулиця Генерала Алмазова – вулиця Старонаводницька. Продовження шляху – за чинним маршрутом.

№62 від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);

№114 на ділянках від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Університет";

№118 від станції метро "Чернігівська" до вулиці Басейної за чинним маршрутом. Далі – вулиця Еспланадна – вулиця Саксаганського – проспект Перемоги – вулиця Борщагівська – вулиця Академіка Янгеля – станція метро "Політехнічний інститут" – проспект Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна. Продовження – за чинним маршрутом.

Крім того, з 10:30 до завершення заходів можуть внести зміни у маршрути №189, 231, 429, 433, 470, 520 та 575.

Рух перекривають другий день поспіль

У проміжку з 8:00 до 23:00 більш ніж на 20 вулицях Києва рух перекривали і 6 жовтня. Це було пов'язано із прибуттям до Києва президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа. Він брав участь у пам'ятних заходах до 80-х роковин розстрілів у Бабиному Яру.