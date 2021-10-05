Авторы ролика уточнили, что речь идет о маршруте №27. Он курсирует на отрезке метро Почайная – станция "Киев-Волынский".

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На кадрах видно, что в обшивке пола на задней площадке троллейбуса не хватает большого куска обшивки. К тому же прямо над местом провала расположены пассажирские сиденья в ряд.



Дыру в полу в троллейбусе №27 закрыли только дырявой сеткой / Скриншот видео

Пассажиры шутят, что это знак о необходимости очередного повышения стоимости проезда / Скриншот видео

Киевляне троллят перевозчиков

Такая ситуация крайне возмутила жителей столицы. В комментариях под заметкой они с сарказмом отметили, что ситуация изменится, только когда проезд в киевском транспорте составит 200 гривен.

Также людей удивило, что в троллейбусах установили современные валидаторы и обеспечили доступ к Wi-Fi, однако не позаботились об элементарной безопасности транспорта.

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