Авторы ролика уточнили, что речь идет о маршруте №27. Он курсирует на отрезке метро Почайная – станция "Киев-Волынский".
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Транспорт с "вентиляцией"
На кадрах видно, что в обшивке пола на задней площадке троллейбуса не хватает большого куска обшивки. К тому же прямо над местом провала расположены пассажирские сиденья в ряд.
Дыру в полу в троллейбусе №27 закрыли только дырявой сеткой / Скриншот видео
Пассажиры шутят, что это знак о необходимости очередного повышения стоимости проезда / Скриншот видео
Киевляне троллят перевозчиков
Такая ситуация крайне возмутила жителей столицы. В комментариях под заметкой они с сарказмом отметили, что ситуация изменится, только когда проезд в киевском транспорте составит 200 гривен.
Также людей удивило, что в троллейбусах установили современные валидаторы и обеспечили доступ к Wi-Fi, однако не позаботились об элементарной безопасности транспорта.
В Киеве ездит троллейбус с дырками в полу: видео
Трамваи-лего
- В конце сентября на Троещине у трамвая на ходу отпало колесо. Поскольку это был час-пик, на месте происшествия сразу же образовалась пробка.
- Та же история повторилась 4 октября с трамваем №14, который курсирует по маршруту улица Василенко – Подол.