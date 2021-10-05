Автори ролику уточнили, що мова йде про маршрут №27. Він курсує на відрізку метро Почайна – станція "Київ-Волинський".

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На кадрах видно, що в обшивці підлоги на задньому майданчику тролейбуса бракує великого шматка обшивки. До того, просто над місцем провалу розташовані пасажирські сидіння в ряд.



Дірку в підлозі у тролейбусі №27 закрили лише дірявою сіткою / Скриншот відео



Пасажири жартують, що це знак про необхідність чергового підвищення вартості проїзду / Скриншот відео

Кияни тролять перевізників

Така ситуація вкрай обурила жителів столиці. У коментарях під дописом вони із сарказмом зауважили, що ситуація зміниться, лише коли проїзд у київському транспорті становитиме 200 гривень.

Також людей здивувало, що в тролейбусах встановили сучасні валідатори та забезпечили доступ до Wi-Fi, однак не подбали про елементарну безпечність транспорту.

У Києві їздить тролейбус з дірками у підлозі: відео

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