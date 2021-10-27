Инцидент, по словам свидетелей, произошел утром 27 октября на улице Кирилловской в Подольском районе столицы. Видео с кортежем Суркиса-младшего сняли очевидцы.

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На записи видно, как дорогие машины объезжают пробку по встречной полосе.

Типичное нарушение для владельцев дорогих автомобилей

В комментариях к сообщению пользователи отметили, что постоянно видят подобные нарушения от владельцев элитных автомобилей. Впрочем, некоторые указали, что были свидетелями таких поступков и от руководителей машин классом ниже.

Также Киевляне пожаловались на низкую культуру вождения в столице. Мол, без обычного уважения к другим ждать порядка на дорогах невозможно.

Некоторые пошутили, что Суркис, вероятно, опаздывает на матч. Однако "Динамо" играло в рамках Кубка Украины в Мариуполе.

Также жители Киева выразили свое возмущение преступным нарушением ПДД богача-Суркиса, поскольку подобные инциденты вполне могут привести к ужасным ДТП со смертельным исходом.

Смотрите видео проезда кортежа Игоря Суркиса по встречке в Киеве: