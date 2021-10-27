Інцидент, за словами свідків, стався вранці 27 жовтня на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці. Відео з кортежем Суркіса-молодшого зняли очевидці.

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На записі видно, як коштовні машини об'їжджають затор зустрічною смугою.

Типове порушення для власників дорогих автівок

У коментарях до допису користувачі зазначили, що постійно бачать подібні порушення від власників елітних автівок. Втім, деякі вказали, що були свідками таких вчинків й від керманичів машин класом нижче.

Також кияни поскаржилися на низьку культуру водіння у столиці. Мовляв, без звичайної поваги до інших чекати на порядок на дорогах неможливо.

Деякі пожартували, що Суркіс, ймовірно, запізнюється на матч. Однак "Динамо" грало у рамках Кубку України у Маріуполі.

Також жителі Києва висловили своє обурення злочинним порушенням ПДР багатія-Суркіса, оскільки подібні інциденти цілком можуть призвести до жахливих ДТП зі смертельним випадком.

Дивіться відео проїзду кортежу Ігоря Суркіса зустрічкою у Києві: