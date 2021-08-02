Как установило следствие, молодой человек вызвал такси и во время поездки между ним и водителем возник конфликт, который закончился поножовщиной. Нападавший нанес два удара ножом в шею, а один в голову. Также имеется открытая черепно-мозговая травма.

Ранее мы писали об этом Весь в крови и с ножевыми ранениями: в Киеве нашли едва живого таксиста

Что известно о задержанном

Задержанному всего 19 лет. Он уроженец поселка Березная, Житомирской области. Это дело открыли по статьям – "покушение на преступление" и "умышленное убийство".

В каком состоянии таксист

Таксист находится в тяжелом состоянии – врачи борются за его жизнь.

Детали преступления

Окровавленное тело мужчины ночью увидели представители Департамента охраны. Они оказали пострадавшему первую помощь.

Авто таксиста стояло неподалеку от места, где он беспомощно лежал. Асфальт вокруг был окровавленный, а его одежда покрыта бурыми пятнами.

Также в Киеве произошел другой случай – таксист порезал пассажира. Пострадавший – гражданин США. Между мужчинами возник конфликт на политической почве.