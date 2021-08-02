Як встановило слідство, молодик викликав таксі й під час поїздки між ним й водієм виник конфлікт, який закінчився різаниною. Нападник завдав два удари ножем у шию, а один у голову. Також наявна відкрита черепно-мозкова травма.

Раніше ми писали про це Весь у крові й з ножовими пораненнями: у Києві знайшли ледь живого таксиста

Що відомо про затриманого

Затриманому лише 19 років. Він уродженець селища Березна, Житомирської області. Цю справу відкрили за статтями – "замах на злочин" й "умисне вбивство".

У якому стані таксист

Таксист перебуває у надважкому стані – лікарі борються за його життя.

Деталі злочину

Закривавлене тіло чоловіка серед ночі побачили представники Департаменту охорони. Вони надали постраждалому першу допомогу.

Авто таксиста стояло неподалік від місця, де він безпомічно лежав. Асфальт довкола був закривавлений, а його одяг вкритий бурими плямами.

Також у Києві стався інший випадок – таксист порізав пасажира. Постраждалий – громадянин США. Між чоловіками виник конфлікт на політичному підґрунті.