В Киеве безостановочно идет дождь уже почти 2 недели, но с 26 сентября ситуация должна измениться. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды 25 – 29 сентября

В Киеве 25 сентября дожди будут идти в течение суток. Синоптики прогнозируют +8 – +10 градусов ночью и от 13 до 15 градусов тепла днем.

В области ситуация немного другая. В некоторых городах дождей вообще не предусматривают, среди них – Белая Церковь и Мироновка. Ветер – северо-западный ночью и западный днем, 7 – 12 метров в секунду.



Прогноз погоды на 25 сентября в Киевской области / Скриншот Укргидрометцентра

26 сентября в Киеве погода значительно улучшится. Хотя ночью прогнозируют осадки, но днем дожди прекратятся и будет облачно с прояснениями.

Температура повысится на 2 градуса, то есть будет колебаться от 15 до 17 градусов выше нуля. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Погода в Киеве 26 вересня / Скриншот Укргидрометцентра

В Киеве и области 27 – 29 сентября будет облачно с прояснениями и без осадков.

Температура в среднем составит +5 – +8 градусов ночью и +12 – +14 градусов днем. Ветер прогнозируют несильный – примерно от 5 до 8 метров в секунду в течение суток.



Погода 25 – 29 сентября в Киеве / Скриншот Укргидрометцентра