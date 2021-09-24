У Києві без упину дощить вже майже 2 тижні, але з 26 вересня ситуація має змінитися. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди 25 – 29 вересня

У Києві 25 вересня дощитиме впродовж доби. Синоптики прогнозують +8 – +10 градусів вночі та від 13 до 15 градусів тепла вдень.

В області ситуація трохи інша. У деяких містах дощів узагалі не передбачають, серед них – Біла Церква та Миронівка. Вітер – північно-західний вночі та західний удень, 7 – 12 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 25 вересня в Київській області / Скриншот Укргідрометцентру

26 вересня в Києві погода значно покращиться. Хоч уночі прогнозують опади, але вдень дощі припиняться і буде хмарно з проясненнями.

Температура підвищиться на 2 градуси, тобто коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

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Погода в Києві 26 вересня / Скриншот Укргідрометцентру

У Києві та області 27 – 29 вересня буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Температура в середньому становитиме +5 – +8 градусів уночі та +12 – +14 градусів удень. Вітер прогнозують несильний – приблизно від 5 до 8 метрів за секунду впродовж доби.



Погода 25 – 29 вересня в Києві / Скриншот Укргідрометцентру