К правоохранителям обратилась местная жительница. Она и рассказала о краже. В полиции об этом рассказали 20 сентября.
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Воровали плитку ночью
На фото видно, что инцидент случился поздно вечером или ночью. Местная жительница увидела, что трое мужчин грузят плитку к прицепу автомобиля ВАЗ.
Женщина отметила, что на работников коммунальной службы, которые вкладывали эту плитку, они не похожи.
Мужчины воровали плитку в Киеве / коллаж 24 канала
Прохожая позвонила в полицию и рассказала об увиденном. На место приехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.
Злоумышленников удалось задержать. Продолжаются следственные действия, чтобы установить все детали ограбления.
Ограбление в Киеве: последние новости
- На Саксаганского две женщины обокрали представительницу ООН. В сети опубликовали видео, на котором видно, как злоумышленницы лезут в рюкзак женщины "на ходу". Женщин задержала полиция.
- В одном из местных ресторанов трое харьковчан грабили посетителей. Делали это мужчины незаметно. На записи видно, как один из злоумышленников наклоняется, чтобы вытащить из кармана посетителя деньги. В Сети говорят, что грабителей уже задержали.