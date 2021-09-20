К правоохранителям обратилась местная жительница. Она и рассказала о краже. В полиции об этом рассказали 20 сентября.

Интересно Проснулась совесть: днепрянин долго крал мостовую, а потом вернул ее на место

Воровали плитку ночью

На фото видно, что инцидент случился поздно вечером или ночью. Местная жительница увидела, что трое мужчин грузят плитку к прицепу автомобиля ВАЗ.

Женщина отметила, что на работников коммунальной службы, которые вкладывали эту плитку, они не похожи.



Мужчины воровали плитку в Киеве / коллаж 24 канала

Прохожая позвонила в полицию и рассказала об увиденном. На место приехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

Злоумышленников удалось задержать. Продолжаются следственные действия, чтобы установить все детали ограбления.

Ограбление в Киеве: последние новости