До правоохоронців звернулася місцева жителька. Вона й розповіла про крадіжку. У поліції про це розповіли 20 вересня.

Цікаво Прокинулася совість: дніпрянин довго крав бруківку, а потім повернув її на місце

Крали плитку вночі

На фото видно, що інцидент трапився пізно ввечері або вночі. Місцева жителька побачила, що троє чоловіків вантажать плитку до причепа автомобіля ВАЗ.

Жінка зауважила, що на працівників комунальної служби, які вкладали цю плитку, вони не схожі.



Чоловіки крали плитку в Києві / Колаж 24 каналу

Перехожа зателефонувала в поліцію і розповіла про побачене. На місце приїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Зловмисників вдалося затримати. Тривають слідчі дії, щоб встановити всі деталі пограбування.

Пограбування в Києві: останні новини