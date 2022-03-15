Люди в Василькове прячутся в укрытиях и убежищах. Здесь не только раздают продукты и кормят жителей Васильковского района. А даже создали отдельный детский уголок.

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"Детям объясняем, что происходит"

Как рассказала воспитательница, они пытаются отвлечь детей от реальности, которая сейчас происходит. Правда, не отвлекают их полностью, а все объясняют.

"Чтобы они тоже понимали – деткам это психологически тяжело. Мы здесь с ними играем, рисуем", – добавляет педагог.

С продуктами проблем нет

Людям ежедневно раздают хлеб, молоко и даже яйца, если они есть в наличии. Раздают всем: и пенсионерам, и детям. Также сюда приезжают дети из района.

Приходят и местные жители с младенцами. Им по свидетельству о рождении выдают подгузники и детское питание – от смесей для кормления до разных соков и пюре.

Кроме того, некоторые люди приходят и сами для себя готовят. В частности, делают чай и разогревают пищу.

Есть даже медпункт

Днем здесь сидит врач постоянно, а ночью работает по вызову. Более того, был случай, когда выезжали в один из домов принимать роды. Случилось это, когда в Василькове взорвали пятиэтажку.

"Там же забрали врача, когда оно все горело, и повезли на верхние массивы, и там "на дому" принимали роды. Ребенок родился 5-килограммовым, богатырь", – рассказал один из медиков.

Другой волонтер сообщил, что ему приходилось оказывать первую медицинскую помощь раненым бойцам, которых привезли сюда.

"Васильковская самооборона – "Отпор"

Она возникла с началом русского вторжения. Ее создали 14 ребят. Сегодня в состав организации входят около 20 АТОвцев, очень много волонтеров. Три участника, к сожалению, погибли в боях. Один из них – Герой Украины волонтер Дмитрий Гончаренко.

Я – лично поражен очередной волной подъема, который мы наблюдали на Майдане, потом в этот спад активностей. А теперь такая большая волна. Уверен, что мы сможем выдержать даже их тактические авиаудары, не сдаться и со временем победить всю Россию. Москали будут пылать и убегать,

– заметил один из руководителей Васильковской самообороны.

Кстати Городскому голове Василькова оккупанты тоже присылали предложение "не превращать город в катастрофу"

Как живет, борется и побеждает непокоренный Васильков: смотрите видео

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