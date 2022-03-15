Люди у Василькові ховаються в укриттях і сховищах. Тут не лише роздають продукти та годують жителів всього Васильківського району. А і навіть створили окремий дитячий куток.

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"Дітям пояснюємо, що відбувається"

Як розповіла вихователька, вони намагаються відвернути діток від тієї реальності, що зараз відбувається. Щоправда, не відвертають їх повністю, а усе пояснюють.

"Щоб вони також розуміли – діткам це психологічно важко. Ми тут з ними бавимося, малюємо", – додає педагогиня.

З продуктами проблем немає

Людям щодня роздають хліб, молоко та навіть яйця, якщо є такі в наявності. Роздають усім: і пенсіонерам, і дітям. Також сюди приїжджають діти з району.

Приходять і місцеві жителі з немовлятами. Їм за свідоцтвом про народження видають підгузки та дитяче харчування – від сумішей для годування до різних соків і пюре.

Крім того, деякі люди приходять і самі собі готують. Зокрема роблять чай і розігрівають їжу.

Є навіть медпункт

Удень тут сидить лікар постійно, а вночі працює за викликом. Ба більше, був випадок, коли виїжджали до одного з будинків приймати пологи. Сталося це, коли у Василькові підірвали п’ятиповерхівку.

"Там же забрали лікаря, коли воно все горіло, та повезли на верхні масиви, і там "на дому" приймали пологи. Дитина народилася 5-кілограмовою, богатир", – розповів один із медиків.

Інший волонтер повідомив, що йому доводилося надавати першу домедичну допомогу пораненим бійцям, яких привезли сюди.

"Васильківська самооборона – "Відсіч"

Вона виникла з початком російського вторгнення. Її створили 14 хлопців. Сьогодні до складу організації входять майже 20 АТОвців, дуже багато волонтерів. Три учасники, на жаль, загинули в боях. Один із них – Герой України волонтер Дмитро Гончаренко.

Я – особисто вражений черговою хвилею піднесення, яке ми спостерігали під час Майдану, потім у цей спад активностей. А тепер така велика хвиля. Впевнений, що ми зможемо витримати навіть їхні тактичні авіаудари, не здатися та з часом подолати цю всю Росію. Москалі палатимуть і тікатимуть,

– зауважив один із керівників Васильківської самооборони.

До речі Міськголові Василькова окупанти теж надсилали пропозицію "не перетворювати місто на катастрофу"

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