Об этом сообщили в United 24.

Смотрите также Обломки упали возле скорой и в парковой зоне: последствия вражеского обстрела в 4 районах столицы

Что известно о находке в Киеве?

В издании отметили, что в результате российской атаки по Украине 22 февраля обломок ракеты "Искандер" оказался на крыше MCDonald's в Киеве.



Обломок российской ракеты нашли на крыше заведения в Киеве / фото United 24

Ракета "Искандер" имеет дальность около 500 километров, а скорость превышает 8 000 километров в час.

Напомним, что, что оккупанты 22 февраля атаковали энергетические объекты Украины, логистику и инфраструктуру водоснабжения. Во время атаки было выпущено почти 50 ракет, 22 из которых баллистические, и 297 дронов различных типов.