Про це повідомили в United 24.

Що відомо про знахідку у Києві?

У виданні зазначили, що унаслідок російської атаки по Україні 22 лютого уламок ракети "Іскандер" опинився на даху MCDonald's у Києві.



Уламок російської ракети знайшли на даху закладу у Києві / фото United 24

Ракета "Іскандер" має дальність близько 500 кілометрів, а швидкість перевищує 8 000 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що окупанти 22 лютого атакували енергетичні об'єкти України, логістику та інфраструктуру водопостачання. Під час атаки було випущено майже 50 ракет, 22 з яких балістичні, та 297 дронів різних типів.