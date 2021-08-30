Началось все с того, что водитель "немца" ударил Nissan на парковке супермаркета "Фора". После этого мужчина решил уехать с места ДТП.

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Дорогу ему преградил владелец "корейца".

Давил на газ при выключенном двигателе



Audi задела Nissan / Фото "Киева оперативного"

Еще перед началом движения водитель Audi вел себя достаточно неадекватно. Когда он босиком шел из супермаркета к машине, люди заметили, что он одет только в футболку и трусы.

Столкнулся с Nissan он почти сразу после начала движения. А когда бежать ему мешал владелец пострадавшей машины, злоумышленник прокатил его на капоте.

После этого в ситуацию вмешались очевидцы. Они забрали у мужчины ключи от машины. Впрочем, его это не расстроило.



Водитель Audi мог находиться в состоянии наркотического опьянения / Фото "Киева оперативного"

Несмотря на выключенный двигатель водитель долгое время давил на газ и не мог понять, почему ему не удается уехать.

Прибывшие на место инцидента полицейские оформили водителя-нарушителя. Какие именно протоколы составили в отношении него, неизвестно. Впрочем, скорее всего, мужчину ожидает 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.