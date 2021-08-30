Почалося все з того, що водій "німця" вдарив Nissan на парковці супермаркету "Фора". Після цього чоловік вирішив поїхати з місця ДТП.

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Дорогу йому перегородив власник "корейця".

Тиснув на газ при вимкненому двигуні



Audi зачепила Nissan / Фото "Києва оперативного"

Ще перед початком руху керманич Audi поводився досить неадекватно. Коли він босоніж йшов з супермаркету до машини, люди помітили, що він вдягнутий лише у футболку та труси.

Зіштовхнувся з Nissan він майже одразу після початку руху. А коли тікати йому заважав власник постраждалої автівки, зловмисник прокатав його на капоті.

Після цього в ситуацію втрутилися очевидці. Вони забрали у чоловіка ключі від автівки. Втім, його це не засмутило.



Водій Audi міг перебувати у стані наркотичного сп'яніння / Фото "Києва оперативного"

Попри вимкнений двигун водій довгий час тиснув на газ та не міг зрозуміти, чому йому не вдається поїхати.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, оформили водія-порушника. Які саме протоколи склали щодо нього, невідомо. Втім, скоріш за все, чоловіка очікує 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.